Депутаты хотят изменить границы Петербурга

Депутаты хотят изменить границы Петербурга
Заседание Законодательного собрания Петербурга. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Границы Петербурга могут быть изменены. С таким предложением в среду, 9 июня, выступили депутаты Законодательного Собрания Северной столицы.

На очередном заседании парламентарии утвердили обращение в Совет Федерации ФС РФ. Обращение адресовано сенаторам и председателю СФ Валентине Матвиенко. В нем отмечается, что за последние годы в Северной столиц ввели в эксплуатацию несколько искусственных земельных участков.

Среди них – участок в западной части Крестовского острова, а также два участка юго-западной часть акватории Невской губы Финского залива.

«Включение в границы Петербурга территории введенных в эксплуатацию искусственных земельных участков общей площадью 1 353 506 кв. м будет способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию Санкт-Петербурга, повышению его инвестиционной привлекательности, развитию транспортной инфраструктуры, а также реализации приоритетных городских программ», — говорится в пояснительной записке.

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