Многодетная мать, детей которой обвиняют в хулиганстве в лагере «Мечта», объяснила ситуацию

Со слов родителей, в лагере не было вожатых, а дети жили сами по себе. Фото: скриншот ВКонтакте/ База Отдыха "Мечта" Официальная группа

Со слов родителей, в лагере не было вожатых, а дети жили сами по себе. Фото: скриншот ВКонтакте/ База Отдыха "Мечта" Официальная группа

Мать детей, которых администрация детского оздоровительного лагеря «Мечта» обвиняет в хулиганстве и буллинге, объяснила свое видение происходящего. Напомним, что после жалоб родителей на содержание детей в «Мечте» Следком открыл уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Со слов родителей, в лагере не было вожатых, а дети жили сами по себе. Также родители сообщали, что не могут связаться с детьми, а в самом лагере были ребята, которые обижали младших.

Как сообщает «Фонтанка», «трудные» дети живут в многодетной семье, где воспитываются 16 детей. Их мать Наталия Викторовна рассказала, что предлагала директору лагеря поработать вожатым, когда узнала о происходящем.

Она объяснила, что могла бы встать на отряд, пока вожатые не приедут, поскольку у нее есть подходящее образование и медкнижка. Но на это ей ответили, что проблема с кадрами почти решена.

«Теперь руководство снова расписывается в своем бессилии, обвиняя моих детей во всех грехах», — заявила женщина.

По ее словам, лагерь был не готов к приему детей, тем более «трудных». Никто не предлагал ей забрать детей.

«Меня заверили, что дисциплинарные вопросы будут решены в рабочем порядке. Дети были предоставлены сами себе целую неделю. Это неприемлемо для любых детей, тем более таких сложных, как мои», — отметила Наталия Викторовна.

Она добавила, что регулярно отправляет своих детей в лагеря и всегда предупреждает вожатых и воспитателей о сложностях с их поведением. С ее слов, в общении с ее детьми помогают педагогические методы, но не мат, обзывательства и оскорбления, которые, по ее словам, активно использовались.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что шокированные родители забирают детей из лагеря «Мечта» в Ленобласти, где орудуют малолетние хулиганы.