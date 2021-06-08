Иногда «мечтам» лучше не сбываться: шокированные родители забирают детей из лагеря «Мечта» в Ленобласти, где орудуют малолетние хулиганы

Мать детей, нарушающих порядок, не хочет их забирать и угрожает лагерю жалобами, а выставить ребят просто так сотрудники ДОЛ не могут. Фото: скриншот ВКонтакте/ База Отдыха "Мечта" Официальная группа

Мать детей, нарушающих порядок, не хочет их забирать и угрожает лагерю жалобами, а выставить ребят просто так сотрудники ДОЛ не могут. Фото: скриншот ВКонтакте/ База Отдыха "Мечта" Официальная группа

По Сети прокатилась новость о том, что родители поспешно забирают своих детей из детского оздоровительного лагеря «Мечта» под Приозерском. Причиной тому, судя по всему, банда ребят-хулиганов из многодетной семьи.

«Фонтанка» пишет, что в детском лагере «Мечта» на краю поселка Мичуринское происходят жуткие вещи: приехавшие на смену ребята подвергаются психологическому и даже физическому насилию со стороны сверстников, у них практически отсутствуют спортивные, оздоровительные, развлекательные или образовательные мероприятия, а те, что есть, длятся около получаса. Кроме того, в отрядах нет вожатых.

Некоторое время встревоженные такими новостями родители поддерживали связь друг с другом через группу лагеря во»ВКонтакте», но её очень быстро закрыли, рассказала «Фонтанке» мама двоих ребят, поехавших в «Мечту». Сейчас группа вновь открыта, однако последние записи в ней сделаны еще в 2018 году, а возможность комментирования и публикации постов ограничена.

Ни директор лагеря Андрей Самсонов, ни представители отдела образования администрации Московского района, который выступил организатором поездки для детей из многодетных семей ситуацию не прокомментировали. Ответил лишь начальник лагеря Евгений Кунин, который экстренно прибыл в Мичуринское на помощь только 25 мая, а до этого находился в другом регионе.

По словам Евгения, воспитатели уже приехали, а вот с неконтролируемыми детьми ситуация обстоит гораздо серьезнее: в лагерь приехала некая «группировка» из семи человек, ребятам от 7 до 12 лет, и они из одной семьи, но некоторые — приемные. К ним также присоединился еще один мальчик. Дети ведут себя неподобающим образом, задирают других, но при этом просят не выгонять из лагеря, поскольку им придется отвечать перед опекой и соцзащитой.

Судя по всему, школьники живут в не самой благополучной семье. «У нас мама готовит суп один раз в две недели», — передает слова детей Евгений Кунин. Он добавляет, что за трудными подростками должен следить сопровождающий инспектор по делам несовершеннолетних, но таковой в «Мечте» отсутствует. В целом кадровой политикой лагеря, сетует Кунин, никто не занимался, поэтому сейчас в срочном порядке пополняют штат. При этом начальник подчеркивает, что никакого физического насилия не было, хотя некоторые дети утверждают об обратном.

Громким инцидентом заинтересовался Следственный комитет: правоохранители возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 К РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), а с родителями пострадавших детей побеседовал глава областного следственного управления Сергей Сазин. Кроме того, лагерь ждет проверка прокуратуры.