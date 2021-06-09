Для болельщиков Евро-2020 в футбольной деревне приготовили развлекательную программу

Для болельщиков Евро-2020 в футбольной деревне приготовили развлекательную программу
Футбольная деревня в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

На Конюшенной площади заканчивают монтаж Футбольной деревни в преддверии Чемпионата Европы по футболу. В первый день Евро-2020 болельщиков ждет развлекательная программа.

Монтаж главной площадки Евро-2020 завершится в среду, 9 июня. Открытие фан-зоны намечено на 11 июня.

Вход на площадку будет свободным. Болельщикам не потребуется наличие FAN-ID и ПЦР-теста на коронавирус. Но одновременно на Конюшенной площади сможет находиться не более 5000 человек. За этим будет следить счетчик на входе. Число гостей будет в прямом эфире обновляться на сайте fanzone.spb.ru. Кроме того, петербуржцев и гостей города будут предупреждать о заполненной фан-зоне на выходе из ближайших станций метро по громкоговорителям.

Болельщиков в Футбольной деревне ждут выставки, инсталляции, спортивные турниры, выступления фристайлеров, фотозоны, аквагрим и детская площадка. Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.

Помимо этого, на площади будут инфостойки, фуд-корт, шатер для прессы, санитарные хоны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что волонтеры Евро-2020 привились от коронавируса.

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