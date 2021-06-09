Волонтеры Евро-2020 привились от коронавируса

Волонтеры Евро-2020 привились от коронавируса
Петербург примет матчи Евро-2020. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Петербургские волонтеры чемпионата Европы по футболу прошли вакцинацию от коронавируса в ходе подготовки к Евро-2020.

Прививку от коронавируса поставили 275 волонтеров грядущего чемпионата. Для них развернули мобильный пункт на стадионе «Газпром Арена». Об этом 9 июня сообщили в Смольном.

Глава города Александр Беглов отметил, что темпы вакцинации в Северной столице продолжают наращиваться. Власти наладили взаимодействие с садоводствами. Председатели садоводств оформляют для Городского центра медицинской профилактики заявки, в которых должно быть не менее 40 желающих привиться.

В Петербурге работают 134 прививочных пункта. Кроме того, вакцинацию проводят 15 мобильных пунктов и 23 выездные бригады. На сегодняшний день в пунктах прививается в среднем 200 человек.

С начала массовой вакцинации в городе привились почти 730 тысяч человек, из них свыше 600 получили обе дозы вакцины. 43% привитых — пожилые петербуржцы старше 60 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в преддверии Евро-2020 коек для пациентов с COVID-19 станет еще больше.

вакцинация от коронавируса волонтеры евро-2020 новости СПб


 

Новости партнеров
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Волонтеры Евро-2020 привились от коронавируса
Какие скандалы были в Петербурге после просьб РПЦ о передаче зданий
Петербургские трамваи и троллейбусы «переодели» в спортивную ...
На новой развязке М-10 в Ленобласти смонтировали пролетные строения
На Авито выставлен на продажу 800-сильный суперкар Ferrari 812 Superfast
Многодетная мать, детей которой обвиняют в хулиганстве в лагере ...
Онлайн-эфир цикла посткарантинных встреч с бизнесом посвятят туристическому ...
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о национализации активов порта Бронка: ...