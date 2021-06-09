Волонтеры Евро-2020 привились от коронавируса

Петербургские волонтеры чемпионата Европы по футболу прошли вакцинацию от коронавируса в ходе подготовки к Евро-2020.

Прививку от коронавируса поставили 275 волонтеров грядущего чемпионата. Для них развернули мобильный пункт на стадионе «Газпром Арена». Об этом 9 июня сообщили в Смольном.

Глава города Александр Беглов отметил, что темпы вакцинации в Северной столице продолжают наращиваться. Власти наладили взаимодействие с садоводствами. Председатели садоводств оформляют для Городского центра медицинской профилактики заявки, в которых должно быть не менее 40 желающих привиться.

В Петербурге работают 134 прививочных пункта. Кроме того, вакцинацию проводят 15 мобильных пунктов и 23 выездные бригады. На сегодняшний день в пунктах прививается в среднем 200 человек.

С начала массовой вакцинации в городе привились почти 730 тысяч человек, из них свыше 600 получили обе дозы вакцины. 43% привитых — пожилые петербуржцы старше 60 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в преддверии Евро-2020 коек для пациентов с COVID-19 станет еще больше.