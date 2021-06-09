В преддверии Евро-2020: коек для пациентов с COVID-19 станет еще больше

В преддверии Евро-2020: коек для пациентов с COVID-19 станет еще больше
5-й павильон выставочного центра "Ленэкспо", перепрофилированный под временный коронавирусный госпиталь. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Петербург готовится принять чемпионат Европы по футболу на фоне не лучшей ситуации с новой коронавирусной инфекцией. В городе намерены увеличить число инфекционных коек.

Ранее стало известно о том, что в Петербурге развернут дополнительные коечные места к ЧЕ по футболу 2020, который стартует 11 июня. Как сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева, это необходимо для соблюдения требований по оказанию помощи пациентам с COVID-19.

Отметим, что с прошлой недели прием больных начали в седьмом павильоне «Ленэкспо». Там было развернуто 700 коек. Здесь же планируют открыть еще 295 коек. Мощность госпиталя в пансионате «Заря» увеличили до 660 мест. Кроме того, комитет по здравоохранению утвердил регламент по медицинскому обеспечению матчей ЧЕ. Подготовили более 6,5 тысяч коек в больницах и 350 коек в пансионате «Балтиец».

Предполагается также, что медпункты будут развернуты у «Газпром Арены». Там же будут дежурить бригады скорой помощи.

Кроме того, стало известно, что в Петербурге Госпиталь для ветеранов войн решили полностью перепрофилировать под коронавирусных пациентов. Изменения дадут 876 дополнительных коек. Принимать коронавирусных больных начнут уже в эту пятницу.

Отметим, что такое решение было принято в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

Так, по состоянию на 8 июня за сутки было зарегистрировано 846 новых заболевших. Всего за время пандемии в городе заразились 446 427 человек.

В преддверии Евро-2020 власти Петербурга продолжают призывать горожан пройти вакцинацию. По данным комитета по здравоохранению, полностью цикл вакцинации закончили почти 600 тысяч человек. В настоящее время привиться в Северной столице можно тремя препаратами: «Спутником V», «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком».

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