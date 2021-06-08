В Санкт-Петербурге увеличивается число инфекционных коек для пациентов с коронавирусом

Мощность госпиталя в пансионате "Заря" увеличили до 660 мест. Фото: комитет по здравоохранению

Мощность госпиталя в пансионате "Заря" увеличили до 660 мест. Фото: комитет по здравоохранению

В преддверии Чемпионата Европы по футболу 2020, для соблюдения требований по оказанию помощи пациентам с COVID-19 в Северной столице разворачиваются дополнительные коечные места.

С прошлой недели начали приём больных в 7 павильоне «Ленэкспо» — здесь развернуты более 700 коек. Ещё откроют здесь же 295 коек, сообщает аппарат вице-губернатора Северной столицы О.Н. Эргашева. Мощность госпиталя в пансионате «Заря» увеличили до 660 мест.

Комитет по здравоохранению города на Неве утвердил регламент по медицинскому обеспечению матчей ЧЕ. Подготовили более 6,5 тысяч коек в больницах и 350 коек в пансионате «Балтиец».

Предусмотрена работа медпунктов, бригад скорой медицинской помощи у «Газпром Арены».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице от коронавируса умерло еще 49 человек. Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 49 случаев.