В Северной столице от коронавируса умерло еще 49 человек

В Петербурге подтвердили новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге подтвердили новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 49 случаев.

Об этом стало известно во вторник, 9 июня. Город находится на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северную столица обошла Москва. Следом идет Московская область. В Ленинградской области от ковида умерло всего 1 529 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 14 669 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 124 496 человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что туристические поездки в страны, с которыми Россия не возобновила регулярное авиасообщение, сопряжены с рисками. Об этом предупредили в совместном заявлении Ростуризм и Росавиация.