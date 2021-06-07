Россиянам напомнили о риске заграничных поездок

Туристические поездки в страны, с которыми Россия не возобновила регулярное авиасообщение, сопряжены с рисками. Об этом предупредили в совместном заявлении Ростуризм и Росавиация.

Речь идет о грузопассажирских перевозках между странами, с которыми регулярное авиасообщение официально не восстановлено. В частности, речь идет о Тунисе и Кипре.

Как сообщил ТАСС, в совместном заявлении ведомств уточняется, что путешественники могут не получить услугу, за которую они заплатили, а бизнесу грозят убытки и потеря доверия клиентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава Ростуризма выразила надежду на открытие Турции в ближайшее время. Отмечается, что в этом году долг туроператоров всего семь миллиардов рублей. Это намного меньше, чем в прошлом году — 44 миллиарда рублей.