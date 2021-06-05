Глава Ростуризма выразила надежду на открытие Турции в ближайшее время

Глава Ростуризма выразила надежду на открытие Турции в ближайшее время
Также Догузова заверила, что в этом году долг туроператоров всего семь миллиардов рублей. Фото: pixabay
Ростуризм рассчитывает, что в скорое время Турция откроется для россиян-туристов, заявила глава ведомства Зарина Догузова на ПМЭФ.
Об этом сообщает РИА «Новости». Россия с 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией. Затем ограничения продлили до 21 июня. Основная проблема в том, что есть долг туроператоров перед людьми, которые успели до закрытия внести деньги либо частично, либо полностью за туры.
Догузова сообщила, что Ростуризм следит за ситуацией и надеяться, что скоро ситуация улучшится, и Турция вновь примет российских отдыхающих. Также Догузова заверила, что в этом году долг туроператоров всего семь миллиардов рублей. Это намного меньше, чем в прошлом году — 44 миллиарда рублей.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Турция упростила правила въезда для вакцинированных россиян.
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