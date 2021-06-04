Турция упростила правила въезда для вакцинированных россиян

Турция упростила правила въезда для вакцинированных россиян
Теперь от ПЦР-тестов освобождены привитые и уже переболевшие пассажиры. Фото: pixabay.com

Турецкие власти упростили правила въезда для туристов из России, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, привитым россиянам, в том числе вакцинами российского производства, больше не нужна справка об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19. Те, кто еще не вакцинировался, смогут въехать с экспресс-тестом на антитела.

Чтобы подтвердить факт вакцинации, нужно будет иметь с собой сертификат о вакцинации, завершившейся минимум за две недели до поездки.

Напоминаем, Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией. Действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне потеряли 30 миллиардов рублей из-за отмены авиасообщения с Турцией.

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