Россияне потеряли 30 миллиардов рублей из-за отмены авиасообщения с Турцией

Россияне потеряли 30 миллиардов рублей из-за отмены авиасообщения с Турцией
Съездить в Турцию этой весной и летом хотели около миллиона россиян. Фото: unsplash.com

Жители России потеряли около 30 миллиардов рублей из-за продления приостановки направления в Турцию до 21 июня.

Об этом сообщает глава Ростуризма Зарина Догузова на НТВ. Женщина объяснила, что решение об открытии турецкого авиасообщения принимается оперштабом по борьбе с COVID-19 по показателям Роспотребнадзора.

Догузова сообщила, что переживает за россиян, которые уже оплатили путёвки. Съездить в Турцию этой весной и летом хотели около миллиона россиян. У России объем обязательств перед гражданами на 30 миллиардов рублей. Речь идёт о миллионе людей, которые забронировали и внесли деньги за Турцию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянам предложили замену отдыху в Турции. Член президиума Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян предложил россиянам три варианта, замещающих отдых в Турции.

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