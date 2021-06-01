Россиянам предложили замену отдыху в Турции

Россиянам предложили замену отдыху в Турции
В первую очередь, он назвал Египет. Фото: pixabay.com

Член президиума Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян предложил россиянам три варианта, замещающих отдых в Турции. В первую очередь, он назвал Египет и сразу же указал на минус — длительный семичасовой трансфер из Каира.

Он также предложил такие альтернативы, как: Абхазия, Мальдивы, ОАЭ, Мексика, Куба и курорты России, сообщает РИА «Новости». Даты полёта можно изменить без потери денежных средств до осени следующего года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией. Россия продлевает ограничение на авиасообщение с Турцией и Танзанией до 21 июня. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса. Действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно, говорится в сообщении.

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