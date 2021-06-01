Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией
Действующие ограничения решено продлить. Фото: pixabay.com

Россия продлевает ограничение на авиасообщение с Турцией и Танзанией до 21 июня. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

«С учётом сложной эпидемиологической обстановки в Турции и Танзании действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно», — говорится в сообщении.

Напомним, Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией из-за ухудшения там ситуации с коронавирусом.

По последним данным, в Турции зафиксировано 5 249 404 случая заражения коронавирусом, выздоровело 5 114 624 пациента, число смертельных исходов достигло 47 527.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что власти Турции рассчитывают на возобновление авиасообщения с Россией в ближайшее время. Такое заявление сделал посол страны в РФ Мехмет Самсар. По его словам, у турецкой стороны весьма позитивные прогнозы, значительно сократилось число случаев заболевания коронавирусом, а также идет вакцинация от инфекции.

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