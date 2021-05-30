Турция выразила надежду на скорое возобновление авиасообщения с Россией

Власти Турции рассчитывают на возобновление авиасообщения с Россией в ближайшее время. Такое заявление сделал посол страны в РФ Мехмет Самсар.

По его словам, у турецкой стороны весьма позитивные прогнозы, значительно сократилось число случаев заболевания коронавирусом, а также идет вакцинация от инфекции.

Как сообщили «РИА Новости», Самсар подчеркнул, что в провинциях, где часто отдыхают российские туристы, также зафиксированы низкие показатели заболеваемости на 100 тыс. населения.

Напомним, авиасообщение с Турцией возобновят не раньше 15 июня. В стране постепенно снимают ограничения после введенного локдауна.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Турция готова отменить обязательные ПЦР-тесты для россиян.