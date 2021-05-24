Турция готова отменить обязательные ПЦР-тесты для россиян

ПЦР-тесты при въезде в Турцию для россиян могут отменить. Об этом заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Бури Эрсой.

По его словам, соответствующее решение может быть принято в связи с успешной борьбой России с пандемией. Также важным показателем является количество новых случаев COVID — если оно ниже определенного значения, то ПЦР-тесты становятся необязательными.

Как сообщили «РИА Новости», Эрсой отметил, что Россия успешно справляется с пандемией.

Напомним, 16 мая Турция отменила обязательные тесты на COVID для туристов из 16 стран. Так предъявлять ПЦР-тест не обязаны туристы из Украины, Китая, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи, Израиля, Японии, Великобритании, Латвии, Люксембурга и Эстонии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Турция предложила России возобновить полеты в курортные регионы.