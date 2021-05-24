Турция предложила России возобновить полеты в курортные регионы

Турция предложила России модель создания условий безопасного туризма, которую ранее использовали по отношению к Германии: возобновление полетов в первую очередь на курорты, заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.

Он отметил, что российские туристы направляются в Анталью, в первую очередь, сообщает РИА «Новости».

В этих регионах на половину ниже среднего показателя по заражению COVID-19 по стране , а гостиницы работают по системе «всё включено». В будущем авиасообщение можно, конечно, расширить. Эрсой отметил, что опробованная схема с Германией эффективна.

Для решения восстановления прежнего авиасообщения в Турцию отправят росделегацию для оценки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авиасообщение с Турцией возобновят не раньше 15 июня. В стране постепенно снимают ограничения после введенного локдауна.