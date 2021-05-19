Авиасообщение с Турцией возобновят не раньше 15 июня

В стране постепенно снимают ограничения после введенного локдауна.

Российские туристы смогут улететь в Турцию не раньше 15 июня 2021 года. Авиасообщение вряд ли восстановят в ближайшее время, несмотря на то, что в стране начали снимать ограничения после введенного локдауна в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает Bloomberg.

Источники уверяют, что турецкие представители пытались договориться с российскими коллегами о восстановлении авиасообщения, но не удалось из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Греция открыла границы и отменила карантин для вакцинированных россиян. Теперь туристам не нужно проходить обязательный карантин.