Авиасообщение с Турцией возобновят не раньше 15 июня

Авиасообщение с Турцией возобновят не раньше 15 июня
Непонятно, смогут ли россияне летать в Турцию. Фото: pixabay.com

В стране постепенно снимают ограничения после введенного локдауна.

Российские туристы смогут улететь в Турцию не раньше 15 июня 2021 года. Авиасообщение вряд ли восстановят в ближайшее время, несмотря на то, что в стране начали снимать ограничения после введенного локдауна в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает Bloomberg.

Источники уверяют, что турецкие представители пытались договориться с российскими коллегами о восстановлении авиасообщения, но не удалось из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Греция открыла границы и отменила карантин для вакцинированных россиян. Теперь туристам не нужно проходить обязательный карантин.

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