Греция открыла границы и отменила карантин для вакцинированных россиян

При этом российские туристы пока не смогут посетить греческие курорты. Фото: unsplash

При этом российские туристы пока не смогут посетить греческие курорты. Фото: unsplash

Греция окончательно открыла границы. Теперь туристам не нужно проходить обязательный карантин.

Беспрепятственный въезд в страну действует уже с сегодняшнего дня, 14 мая. Также были отменены все ранее введенные ограничения. Министерство туризма пообещал туристам безопасный отдых.

Как сообщили «РИА Новости», российские туристы пока не смогут посетить греческие курорты, поскольку Греция и Россия пока не достигли окончательного соглашения об открытии авиасообщения.

Министр туризма Греции Харис Теохарис отметил, что страна будет принимать туристов, вакцинированных российским «Спутником V».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в этом году Греция будет принимать вакцины третьих стран, таких как «Спутник» и вакцина китайского производства.