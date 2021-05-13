Греция готова принимать туристов, привитых вакциной «Спутник V»

Греция готова принимать туристов, привитых вакциной &#171;Спутник V&#187;
Греция открывает туристический сезон с 15 мая. Фото: unsplash

Греция с 15 мая открывает туристический сезон для иностранных путешественников. Принимать будут гостей, привитых не только утвержденными в Евросоюзе вакцинами, но и «Спутником V», а также китайской вакциной.

Об этом заявил глава греческого Минздрава Харис Теохарис. По его словам, в этом году Греция будет принимать вакцины третьих стран, таких как «Спутник» и вакцина китайского производства. Это связано с их непосредственным влиянием на туристические рынки. Министр признался, что полон оптимизма и ждет «очень хорошие новости из России». Он отметил, что Афины надеются скоро восстановить авиасообщение с РФ.

При этом речь идет не только о россиянах или китайцах, но и о жителях Европы, которые привились российской или китайской вакциной. К примеру, треть привитых в Сербии вакцинировались «Спутником V», а еще треть — вакциной из КНР. Их также используют в Венгрии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Греция продлила ограничения на въезд для россиян.

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