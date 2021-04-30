Греция продлила ограничения на въезд для россиян

Власти Греции продлили до 14 мая разрешение на въезд для четырех тысяч россиян еженедельно.

Для въезда в страну непривитым путешественникам необходимо иметь при себе отрицательный тест на коронавирус.

Как сообщили «РИА Новости», прибывающие туристы также должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) и указать свои контактные данные в Греции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в четырех регионах России заработают визовые центры Греции. Таким образом, сделать визу можно будет в 14 учреждениях.