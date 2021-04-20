В четырех регионах России заработают визовые центры Греции

Таким образом, сделать визу можно будет в 14 учреждениях.

Греция возобновляет работу визовых центров в регионах России. С 21 апреля для россиян будут работать 14 учреждений, о чем сообщается на сайте визового оператора GVCW.

Известно, что подать документы на получение визы можно в Москве, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Архангельске, Краснодаре, Мурманске, Петрозаводске, Пскове и Ростове-на-Дону. Со среды к ним прибавятся Казань, Нижний Новгород, Новосибирск и Самара.

Напоминаем, что для посещения Греции важно предоставить отрицательный анализ теста на коронавируса, а также за 48 часов до въезда в Грецию заполнить онлайн-форму P.L.F. (Passenger Locator Form). Также туристам делают экспресс-тесты на выявление антител и принуждают оставаться на карантине в течение семи дней.

Путешественники также должны соблюдать меры предосторожности и масочный режим.

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