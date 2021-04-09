Средний чек на путешествия в Петербурге с кешбэком вырос до 35 тысяч рублей

На втором этапе программы средний чек на короткие туры составлял 11 тысяч рублей.

Санкт-Петербург стал одним из самых популярных городов среди россиян, которые покупают туры в рамках программы кешбэка. Эксперты отмечают, что цены на путешествие в Северную столицу выросли, если сравнивать со вторым этапом – тогда короткие туры обходились в 11 тысяч рублей, а сейчас – в 35 тысяч. Об этом сообщает комитет по развитию туризма Петербурга, ссылаясь на данные сервиса Level.Travel.

Напоминаем, что сейчас стартовал третий этап программы, в рамках которой власти пытаются развивать внутренний туризм. Россиянам предлагают оплатить поездку по России картой «Мир» и получить до 20 тысяч рублей в виде кешбэка. На реализацию задуманного правительство выделило 15 млрд рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин предложил ввести кешбэк на туры для студентов и школьников.