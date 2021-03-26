Путин предложил ввести кешбэк на туры для студентов и школьников

Путин предложил ввести кешбэк на туры для студентов и школьников
Путин хочет, чтобы путешествия по России стали доступней. Фото: pixabay.com

Это позволит учащимся больше путешествовать по России.

Президент Владимир Путин предложил ввести кешбек на туры для учащихся на круглый год. Это, считает политик, позволит студентам и школьникам больше и бюджетней путешествовать на России. Об этом пишет РИА Новости.

Путин отметил, что кешбек должен действовать круглый год – в том числе во время каникул. Также он считает, что нужно его увеличить. Напоминаем, что программа внутреннего туризма стартовала в связи с пандемией коронавируса и закрытием границ. Россиянам, которые познают красоты страны, предлагают вернуть до 20% расходов, максимальная сумма кешбека составит до 20 тысяч рублей. Такая опция действует до 30 июня, но, возможно, программу решат продлить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спрос на отели Петербурга вырос на четверть из-за программы кэшбека.

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