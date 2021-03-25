Спрос на отели Петербурга вырос на четверть из-за программы кэшбека

Спрос на отели Петербурга вырос на четверть из-за программы кэшбека
Всего с начала весны оборот гостиничного сектора увеличился на четверть. Фото: pixabay

Количество бронирований отелей Петербурга за неделю с момента старта программы (18 марта) туристического кэшбека выросло на 27%.

Согласно исследованию банка ВТБ, по сравнению с показателями прошлого года спрос вырос на 73%. Всего с начала весны оборот гостиничного сектора увеличился на четверть, если сравнивать с аналогичным периодом 2020 года.

В Северной столице также вырос интерес к бронированию авиабилетов и покупке туров — с 18 марта траты на эти услуги выросли на 21% по сравнению с показателями предыдущей недели и на 40% с прошлым годом. Спрос вырос и на аренду автомобилей: траты выросли на 38% к предыдущей неделе и на 57% к прошлому году.

Россияне в период с 18 по 24 марта потратили 1,7 млрд рублей на авиабилеты, туры, отели и аренду авто.

Сейчас популярностью пользуются путешествия в Петербург, Екатеринбург, Калининград, Нижний Новгород и Минеральные Воды.

Программа туристического кэшбека будет работать до 15 июня, а отправиться в саму поездку можно до 30 июня 2021 года. Возврат денег на карту «Мир» составит 20% от суммы покупки, но не более 20 тыс. рублей за одну оплату. Размещение в отеле должно составлять не менее двух ночей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рестораторы Петербурга сообщили о росте цен в меню перед стартом турсезона.

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