Рестораторы Петербурга сообщили о росте цен в меню перед стартом турсезона

Если цены не поднять, то рестораны будут вынуждены закрыться. Фото: Pixabay

Если цены не поднять, то рестораны будут вынуждены закрыться. Фото: Pixabay

Петербургские рестораторы заявили, что инфляция не прошла мимо общепита, поэтому цены в меню городских заведений уже выросли минимум на 10-15%.

Как сообщает АБН, в феврале инфляция в Северной столице ускорилась и составила 5,5%. Стоит отметить, что месяцем ранее этот показатель был на уровне 4,7%. Вместе с этим выросли и цены на продукты, что повлияло и на цены в барах, кафе и ресторанах.

После смягчения коронавирусных ограничений жители и гости Петербурга стали чаще ходить в заведения, то есть спрос на их продукцию вырос. При этом город на Неве стал одним из самых популярных направлений для туристов в февральские праздники.

Опрошенные изданием рестораторы заявили, что цены на блюда и напитки уже подняли, но это повышение, скорее всего, не было последним.

«Цены действительно выросли пугающе сильно и, конечно, не отреагировать на это мы не могли. У нас появились достаточно большие дополнительные расходы и на средства защиты, и на обработку, поэтому маржа сократилась. Естественно каждое повышение цен влечет за собой изменение цен в меню или уменьшение порций», — рассказал совладелец группы SkyRest Александр Затуливетров («Бутерbrodbsky bar», «МыЖеНаТы»).

Совладелец бельгийских пивоварен KwakInn Владимир Постниченко в свою очередь заявил, что им придется поднимать цены из-за курса евро, поскольку свой главный продукт — премиальное бельгийское пиво — они покупают именно в этой валюте. Если цены не поднять, то рестораны будут вынуждены закрыться.

Затуливетров также добавил, что и гости стали меньше заказывать. Средний чек, по его словам, сократился на 30%.

Сейчас рестораторы ждут мая, когда начнется высокий сезон. Заведения рассчитывают, что он будет хорошим.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что оборот петербургских кафе и ресторанов показал максимальное снижение за 10 лет.