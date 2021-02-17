Оборот петербургских кафе и ресторанов показал максимальное снижение за 10 лет

В Северной столице оборот заведений общепита снизился на 30,5% в прошлом году. Это худший результат за последние 10 лет.

Об этом стало известно в среду, 17 февраля. Как сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга, связано это с пандемией коронавируса, от которой в городе также пострадали и другие области.

Например, оборот непродовольственных товаров за год снизился на 3,4%. Несмотря на это, пищевые продукты показали рост на 0,7%.

Значительный ущерб понесла туристическая сфера. В 2020 году Петербург посетили всего 2,9 млн туристов, что на 7,5 млн меньше, чем годом ранее. В целом, число иностранцев сократилось на 80%, а путешествующих россиян почти на 70%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ресторатор Александр Затуливетров назвал лучший и худший сценарий для общепита в Петербурге после снятия ограничений.