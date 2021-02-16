Ресторатор Александр Затуливетров назвал лучший и худший сценарий для общепита в Петербурге после снятия ограничений

Ресторатор Александр Затуливетров назвал лучший и худший сценарий для общепита в Петербурге после снятия ограничений
Ресторатор Александр Затуливетров. Фото: facebook.com/profile.php?id=100004370353583

Снятие части «ковидных» ограничений не вдохновило петербургских рестораторов. Даже при самом благоприятном сценарии отрасль будет приходить в себя следующие два года. Впрочем, даже в такой сюжет предприниматели не верят и ждут новой волны и новых запретов.

Таким мнением с Gazeta.SPb поделился совладелец SkyRest Group Александр Затуливетров.

Напомним, что с 12 февраля в Петербурге разрешили работать фуд-кортам и фуд-плейсам при условии, что наполняемость не будет превышать 50%. Ранее был отменен и «комендантский час» для ресторанов – заведения общепита должны были закрываться сначала в 23:00, а перед Новогодними праздниками – в 19:00. Кроме того, несколько первых дней новогодних каникул бары и рестораны не могли принимать посетителей.

Такого решения петербургские рестораторы ждали давно. Впрочем, снятие ограничений оптимизма им не прибавило.

«Если не случится третьей волны и до нас не доберется британский вариант коронавируса, то отрасли потребуется два года, чтобы прийти в себя. Этот год мы будем работать на долги. В прошлом году, мы по сути, потеряли годовую прибыль, если смотреть, сколько в результате мы остались должны по кредитам, займам и другим показателям», — заметил ресторатор.

Впрочем, по его словам, возвращение к прежней жизни за два года – хороший сценарий. Надежд на такое развитие событий, добавил Затуливетров, у бизнеса немного. При совсем другом сценарии число заболевших вновь начнет расти, а власти вскоре вернут ограничения.

Отметим, ранее губернатор Петербурга Александр Беглов признался, что не хочет спешить со снятием коронавирусных ограничений. Он уточнил: такие решения должны быть взвешенными. Горожан по-прежнему просят избегать общественных мест, соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты.

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