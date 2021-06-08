Комздрав: В Петербурге можно привиться уже тремя видами вакцины

По данным на 7 июня, в Петербурге привито первично нарастающим итогом 722 545 человек, из них 599 086 полностью закончили цикл вакцинации, сообщили в Комитете по здравоохранению.

В Петербурге можно привиться уже тремя видами вакцины.

Дефицита «Спутника V» не ожидается. «ЭпивакКорона» и «Ковивак» есть в ограниченном количестве, отметили в комитете.

По последним данным, всего с начала пандемии в Петербурге выявлено 446427 случаев заражения COVID-19. Скончались 14669 человек, в том числе 49 — за последние сутки. Выздоровело 413956 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице от коронавируса умерло еще 49 человек. Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 49 случаев.