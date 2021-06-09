Аэропорт Пулково встретил сборную Словакии, которая прилетела на Евро-2020

Петербургский аэропорт Пулково принял первый рейс с иностранной сборной в рамках Чемпионата Европы по футболу.
В среду, 9 июня, в Пулково встретили сборную Словакии. Футболисты сыграют на стадионе «Газпром Арена» против польской команды уже в понедельник, 14 июня.
Об этом сообщили в пресс-службе управляющей Пулково компании «Воздушные ворота Северной столицы».
Аэропорту предстоит обслужить сборные еще пяти стран, которые будут участвовать в матчах чемпионата. Через Пулково в город прибудут сборные Бельгии, Польши, России, Финляндии и Швеции.
Кроме того, с 11 июня в город на чартерных рейсах начнут прилетать футбольные болельщики. На данный момент известно, что болельщиков ждут из Братиславы, Брюсселя, Варшавы и Хельсинки.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Петербург примет семь матчей: 12 июня сыграют Бельгия и Россия, 14 июня — Польша и Словакия, 16 июня — Финляндия и Россия, 18 июня — Швеция и Словакия, 21 июня — Финляндия и Бельгия, 23 июня — Швеция и Польша, а также матч четвертьфинала 2 июля.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что для болельщиков Евро-2020 в футбольной деревне приготовили развлекательную программу.