Сервисы аренды электросамокатов возобновили работу в Петербурге

Организация возобновила работу по новому соглашению с Комитетом по транспорту. Фото: Pixabay

Организация возобновила работу по новому соглашению с Комитетом по транспорту. Фото: Pixabay

Главный арендодатель электросамокатов Whoosh вновь поставил на улицы Северной столицы самокаты. Теперь ими нужно попользоваться по новым правилам.

На карте приложения теперь указаны зоны, где движение на самокатах запрещено или там где нельзя арковаться. Также там указано предупреждение, что скорость не должна быть больше 15 км/час..

Организация возобновила работу по новому соглашению с Комитетом по транспорту, сообщает РБК.

На улицы Петербурга вернулись самокаты компании Molnia с такими же правилами.

А вот электросамокаты Eleven до сих пор не вернулись.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге создали свод правил по использованию электросамокатов. 9 июня между правительством города и восемью кикшеринговыми компаниями заключено соглашение о соблюдении правил использования электросамокатов на территории Северной столицы.