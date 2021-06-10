Стало известно, какие работы «Союзмультфильма» любят за рубежом

Советская и российская киностудия «Союзмультфильм» 10 июня отмечает 85-летие со дня основания. В честь юбилея составлен список любимых мультфильмов за рубежом.

Главным любимчиком у иностранцев оказался культовый мультфильм «Ежик в тумане» режиссера Юрия Норштейна. Работу признали одной из лучших анимационных работ в истории. Даже известный японский мультипликатор Хаяо Миядзаки указывал на важность этой картины. Об этом пишет Nation News.

Иностранным зрителям нравится и экранизация сказки Петра Ершова «Конек-горбунок». Мультфильм снял режиссер Иван Иванов-Вано. Особенность рисовки «Конька-горбунка» заинтересовались даже художники американской студии Disney.

Кроме того, популярностью за рубежом пользуются мультфильмы «Старик и море», «Каникулы Бонифация», «Ну, погоди», «Трое из Простоквашино» и «Снежная королева».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Союзмультфильм» отмечает юбилей: киностудии исполнилось 85 лет.