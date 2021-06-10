«Союзмультфильм» отмечает юбилей: киностудии исполнилось 85 лет

Легендарная советская и российская киностудия по производству мультфильмов «Союзмультфильм» отмечает юбилей.

Ровно 85 лет назад, 10 июня 1936 года, появилась киностудия «Союзмультфильм». Фабрику основали по диснеевским принципам производства. За долгие годы мультипликаторы создали тысячи мультфильмов в разных жанрах и техниках.

Уже через 10 лет после открытия художники создали свой неповторимый почерк и подарили стране незабываемых персонажей. Зачастую мультипликаторы прибегали к экспериментам — героев могли нарисовать, слепить или подвесить за ниточки. Все старые техники создания мультфильмов используются до сих пор.

Сейчас «Союзмультфильм» продолжает выпускать новые истории или напоминает про старые. К примеру, многие уже посмотрели новые серии «Простоквашино», а скоро выпустят обновленную версию «Ну, погоди».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Союзмультфильм» выпустил ароматы с запахом героев любимых мультфильмов.