«Союзмультфильм» выпустил ароматы с запахом героев любимых мультфильмов

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"Союзмультфильм" выпустил лимитированную коллекцию ароматов. Фото: youtube.com/Союзмультфильм

Советская и российская киностудия «Союзмультфильм» к празднованию своего юбилея преподнесла для своих фанатов довольно интересный подарок.

Так, к своему 85-летию студия решила выпустить ограниченную коллекцию ароматов, которые будут ассоциироваться с героями любимых мультфильмов.

10 июня «Союзмультфильм» заявил о выпуске исключительной серии парфюма приуроченного к 85-летию советской киностудии. Теперь появилась возможность попробовать ароматы под названиями «Чебурашка», «Винни-пух» и многими другими.

Поклонникам советских мультфильмов предложат запах той самой коробки с ароматными апельсинами, на дне которой спрятался Чебурашка.

Можно будет почувствовать сладкий аромат выпечки Фрекен Бок, сладость меда и сгущенки, если наведаться в гости к Винни-Пуху, а также утреннюю росу из Простоквашино.

Так, Чебурашка же будет пахнуть мандаринами, Винни-пух, конечно же, цветочным медом, а вот Ежик в тумане даст почувствовать свежесть и землистые ноты.

Однако если тянет на пряные ароматы, например, специй, то стоит обратиться к «Бременским музыкантам».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Союзмультфильм» выпустил рекордное количество эпизодов мультиков за пандемийный год.

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«Союзмультфильм» выпустил ароматы с запахом героев любимых мультфильмов