«Союзмультфильм» выпустил рекордное количество эпизодов мультиков за пандемийный год

«Союзмультфильм» выпустил рекордное количество эпизодов мультиков за пандемийный год
Председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. Фото: Gazeta.SPb

Анимационное кино стало одной из немногих сфер, которое пострадало от коронавируса заметно меньше, чем другие отрасли. За пандемийный год «Союзмультфильм» смог выпустить рекордное количество эпизодов своих проектов.

Об этом в Петербурге на ПМЭФ-2021 рассказала председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. По ее словам, пандемия перевела сотрудников студии на удаленный режим работы, лишив их возможности регулярно обмениваться творческими идеями и черпать вдохновение из общения с коллегами. В результате художники остались наедине с экранами.

«Наши дни разделялись только на сон и работу», — рассказала Слащева.

По ее словам, пандемия принесла плоды. За прошлый год студия выпустила 100 эпизодов своих проектов, а в этом году в планах — выпустить 150 эпизодов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Эдгард Запашный на ПМЭФ рассказал, как цирки выживали во время пандемии.

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