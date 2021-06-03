«Союзмультфильм» выпустил рекордное количество эпизодов мультиков за пандемийный год

Анимационное кино стало одной из немногих сфер, которое пострадало от коронавируса заметно меньше, чем другие отрасли. За пандемийный год «Союзмультфильм» смог выпустить рекордное количество эпизодов своих проектов.

Об этом в Петербурге на ПМЭФ-2021 рассказала председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. По ее словам, пандемия перевела сотрудников студии на удаленный режим работы, лишив их возможности регулярно обмениваться творческими идеями и черпать вдохновение из общения с коллегами. В результате художники остались наедине с экранами.

«Наши дни разделялись только на сон и работу», — рассказала Слащева.

По ее словам, пандемия принесла плоды. За прошлый год студия выпустила 100 эпизодов своих проектов, а в этом году в планах — выпустить 150 эпизодов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Эдгард Запашный на ПМЭФ рассказал, как цирки выживали во время пандемии.