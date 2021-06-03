Эдгард Запашный на ПМЭФ рассказал, как цирки выживали во время пандемии

Представитель известной цирковой династии Запашных, народный артист РФ Эдгард Запашный рассказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), как пандемия повлияла на цирки, и какую поддержку отрасль получила от властей.

Запашный выступил на ПМЭФ в четверг, 3 июня. Он напомнил, что во время пандемии успешный цирк «Cirque du Soleil» объявил себя банкротом. По его словам, пандемия опровергла стереотипное мнение о том, что все дрессировщики мучают животных. Артист отметил, что за время пандемии не было ни одного случая, когда дрессировщики кого-то выкидывали, уничтожали или продавали.

Запашный заявил, что организовать гастроли во время пандемии было очень сложно: у каждого региона свои ковидные ограничения и меры. Тогда представители цирков обратились к правительству и «молниеносно» получили поддержку.

Первую помощь получил частный сектор — размер субсидий составил 98 млн рублей. Государственный сектор, в частности «Росгосцирк», также получил финансовую поддержку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава Минкульта рассказала на ПМЭФ о поддержке сферы культуры в пандемию.