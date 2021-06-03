Эдгард Запашный на ПМЭФ рассказал, как цирки выживали во время пандемии

Эдгард Запашный на ПМЭФ рассказал, как цирки выживали во время пандемии
Запашный выступил на ПМЭФ в четверг, 3 июня. Фото: Gazeta.SPb

Представитель известной цирковой династии Запашных, народный артист РФ Эдгард Запашный рассказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), как пандемия повлияла на цирки, и какую поддержку отрасль получила от властей.

Запашный выступил на ПМЭФ в четверг, 3 июня. Он напомнил, что во время пандемии успешный цирк «Cirque du Soleil» объявил себя банкротом. По его словам, пандемия опровергла стереотипное мнение о том, что все дрессировщики мучают животных. Артист отметил, что за время пандемии не было ни одного случая, когда дрессировщики кого-то выкидывали, уничтожали или продавали.

Запашный заявил, что организовать гастроли во время пандемии было очень сложно: у каждого региона свои ковидные ограничения и меры. Тогда представители цирков обратились к правительству и «молниеносно» получили поддержку.

Первую помощь получил частный сектор — размер субсидий составил 98 млн рублей. Государственный сектор, в частности «Росгосцирк», также получил финансовую поддержку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава Минкульта рассказала на ПМЭФ о поддержке сферы культуры в пандемию.

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