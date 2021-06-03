Глава Минкульта рассказала на ПМЭФ о поддержке сферы культуры в пандемию

Министр культуры РФ Ольга Любимова посетила Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и рассказала по мерах поддержки сферы культуры в пандемию.

Любимова выступила на дискуссии «Культурные коды новой реальности». Она рассказала, что пандемия была огромным и непростым опытом для всех. По ее словам, многие артисты рвались на сцену, но были и те, кто боялся заболеть коронавирусом.

Министр отметила, что комплекс мер поддержки разрабатывался совместно с учреждениями культуры: театрами, музеями, библиотеками, цирками, зоопарками, концертными залами, филармониями, консерваториями, творческими вузами, детскими школами искусств и другими. По каждому направлению была создана рабочая группа. Любимова добавила, что все получилось сделать достаточно оперативно.

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