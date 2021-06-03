Смольный и СПбГУ подписали соглашение о создании технологической долины «Невская дельта»

Смольный и СПбГУ подписали соглашение о создании технологической долины &#171;Невская дельта&#187;
Соглашение подписали губернатор Александр Беглов и ректор СПбГУ Николай Кропачев. Фото: Смольный

В четверг, 3 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Александр Беглов и ректор СПбГУ Николай Кропачев подписали соглашение о создании технологической долины «Невская дельта».

Инновационный центр хотят построить в Пушкинском районе. «Невская дельта» станет частью будущего университетского городка СПбГУ. Там появится учебно-научный блок размером 276 гектаров. В строительство планируют инвестировать не менее 50 млрд рублей.

По словам Беглова, для Петербурга очень важно это соглашение. Документ даст развитие не только научной отрасли, но и другим различным областям хозяйства, отметил губернатор.

Николая Кропачев заявил, что СПбГУ — часть великого Петербурга. Он выразил надежду, что к реализации проекта приступят в 2022 году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный и Сбербанк договорились на ПМЭФ о сотрудничестве.

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