Смольный и СПбГУ подписали соглашение о создании технологической долины «Невская дельта»

В четверг, 3 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Александр Беглов и ректор СПбГУ Николай Кропачев подписали соглашение о создании технологической долины «Невская дельта».

Инновационный центр хотят построить в Пушкинском районе. «Невская дельта» станет частью будущего университетского городка СПбГУ. Там появится учебно-научный блок размером 276 гектаров. В строительство планируют инвестировать не менее 50 млрд рублей.

По словам Беглова, для Петербурга очень важно это соглашение. Документ даст развитие не только научной отрасли, но и другим различным областям хозяйства, отметил губернатор.

Николая Кропачев заявил, что СПбГУ — часть великого Петербурга. Он выразил надежду, что к реализации проекта приступят в 2022 году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный и Сбербанк договорились на ПМЭФ о сотрудничестве.