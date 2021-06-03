Смольный и Сбербанк договорились на ПМЭФ о сотрудничестве

Смольный и Сбербанк договорились на ПМЭФ о сотрудничестве
Соглашение подписали губернатор Александр Беглов и председатель правления "Сбербанка" Герман Греф. Фото: Смольный

Губернатор Александр Беглов и председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф подписали на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о сотрудничество между Смольным и банком.

По словам Беглова, город уже давно сотрудничает со Сбербанком. Новое соглашение продлит партнерство еще на пять лет. Банк будет активно участвовать в цифровой трансформации города.

Градоначальник отметил, что Сбербанк сегодня находится в технологических лидерах страны. В систему банка входят десятки онлайн-сервисов, которые упрощают жизнь жителей города. Кроме того, Сбербанк — один из партнеров в проекте «Единая карта петербуржца».

В рамках соглашения будет проходить цифровая трансформация в отраслях медицины, образования, коммунальной и транспортной сфер, туризма, науки и инвестиционной деятельности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число камер видеонаблюдения в Петербурге увеличат до 180 тысяч к 2025 году.

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