Число камер видеонаблюдения в Петербурге увеличат до 180 тысяч к 2025 году

Число камер видеонаблюдения в Петербурге увеличат до 180 тысяч к 2025 году
Стороны договорились о создании совместных решений по городскому проекту "Чистое небо". Фото: Смольный

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Александр Беглов и глава правления ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский обсудили совместные проекты по цифровизации города.

Глава правления ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский. Фото: Смольный

Число камер видеонаблюдения на фасадах и в парадных домов в Северной столице увеличат до 180 тысяч к 2025 году. Также в текущем году запущен совместный проект города и компании по установке новых комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Кроме того, Петербург и Ростелеком совместно работают над подключением социально значимых объектов к Единой сети передачи данных.

Стороны договорились о создании совместных решений по городскому проекту «Чистое небо», в рамках котоорго все воздушные линии связи перенесут в подземные кабели. Также продолжится работа по замене устаревших телефонных кабелей на оптоволокно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Газпром нефть» вложит 3 млрд рублей в проект лабораторного комплекса в Петербурге.

новости СПб ростелеком Смольный


 

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