«Газпром нефть» вложит 3 млрд рублей в проект лабораторного комплекса в Петербурге

«Газпром нефть» инвестирует более 3 млрд рублей в ближайшие три года в создание лабораторно-пилотного комплекса в Северной столице.

Об этом организация объявила на ПМЭФ, сообщает ТАСС. Комплекс будет находиться в строящемся инновационном центре особой экономической зоны. Он станет площадкой для испытания и технологий, разработанных Техноцентром промышленных инноваций «Газпром нефти».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что участников ПМЭФ отсадили подальше друг от друга. Гостей торжественного открытия Петербургского международного экономического форума отсадили подальше друг от друга. В четверг, 3 июня, в зале конгрессов «Экспофорума» оказалось на удивление свободно. Все кресла расставили с учетом социальной дистанции, на расстоянии до 1.5 метра. За температурой участников наблюдают с помощью тепловизоров.