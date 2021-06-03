Участников ПМЭФ отсадили подальше друг от друга

Участников ПМЭФ отсадили подальше друг от друга
На ПМЭФ соблюдается социальная дистанция. Фото: Gazeta.SPb

Гостей торжественного открытия Петербургского международного экономического форума отсадили подальше друг от друга.

В четверг, 3 июня, в зале конгрессов «Экспофорума» оказалось на удивление свободно. Все кресла расставили с учетом социальной дистанции, на расстоянии до 1.5 метра.

На ПМЭФ соблюдается социальная дистанция. Фото: Gazeta.SPb

Как писала ранее Gazeta.SPb, за температурой участников форума постоянно наблюдают с помощью тепловизоров. Аппараты установлены у входов в выставочные павильоны. Они показывают, как меняется температура участников форума, попадающих в объектив приборов.

В этом году ПМЭФ принимает порядка пяти тысяч участников. Участникам ПМЭФ пришлось сдавать тесты на новую коронавирусную инфекцию.

В прошлом году форум решили отменить из-за пандемии.

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