За участниками ПМЭФ-2021 незаметно наблюдают тепловизоры

За участниками ПМЭФ-2021 незаметно наблюдают тепловизоры
Участникам ПМЭФ измеряют температуру. Фото: Gazeta.SPb

В «Экспофоруме» температуру участников Петербургского международного экономического форума непрерывно отслеживают.

Организаторы ПМЭФ-2021 позаботились о том, чтобы участники форума не разруливали по «Экспофоруму» с высокой температурой. За ними непрерывно наблюдают с помощью тепловизоров. Аппараты установлены у входов в выставочные павильоны. Они показывают, как меняется температура участников ПМЭФ, попадающих в объектив.

Напомним, что участникам ПМЭФ в этом году пришлось сдавать тесты на новую коронавирусную инфекцию. В прошлом году форум было решено отменить из-за пандемии.

новости СПб ПМЭФ тепловизор экспофорум


 

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