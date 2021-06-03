За участниками ПМЭФ-2021 незаметно наблюдают тепловизоры

В «Экспофоруме» температуру участников Петербургского международного экономического форума непрерывно отслеживают.

Организаторы ПМЭФ-2021 позаботились о том, чтобы участники форума не разруливали по «Экспофоруму» с высокой температурой. За ними непрерывно наблюдают с помощью тепловизоров. Аппараты установлены у входов в выставочные павильоны. Они показывают, как меняется температура участников ПМЭФ, попадающих в объектив.

Напомним, что участникам ПМЭФ в этом году пришлось сдавать тесты на новую коронавирусную инфекцию. В прошлом году форум было решено отменить из-за пандемии.