«Жигули» утонули в канаве на Московском шоссе

На Московском шоссе поздним вечером 11 июня случилась автомобильная авария. Отечественная машина вылетела с дороги и утонула в канаве.

Об этом петербуржцы рассказали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Все случилось в четверг вечером на Московском шоссе.

Водитель отечественных «Жигулей» потерял управление, в результате чего машина съехала с проезжей части и улетела в кювет. Там автомобиль ждала заполненная водой канава, где он наполовину утонул.

«Жигуль утонул на повороте в ленту с Московского шоссе», — сообщают пользователи.

О пострадавших не сообщается. Водителя на опубликованных в соцсети снимках поблизости не видно.

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