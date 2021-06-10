«Жигули» утонули в канаве на Московском шоссе

&#171;Жигули&#187; утонули в канаве на Московском шоссе
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На Московском шоссе поздним вечером 11 июня случилась автомобильная авария. Отечественная машина вылетела с дороги и утонула в канаве.

Об этом петербуржцы рассказали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Все случилось в четверг вечером на Московском шоссе.

Водитель отечественных «Жигулей» потерял управление, в результате чего машина съехала с проезжей части и улетела в кювет. Там автомобиль ждала заполненная водой канава, где он наполовину утонул.

«Жигуль утонул на повороте в ленту с Московского шоссе», — сообщают пользователи.

О пострадавших не сообщается. Водителя на опубликованных в соцсети снимках поблизости не видно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что два мотоциклиста попали в больницу после ДТП на перекрестке Краснопутиловской и Зайцева.

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