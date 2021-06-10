Два мотоциклиста попали в больницу после ДТП на перекрестке Краснопутиловской и Зайцева

Два мотоциклиста столкнулись в Кировском районе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Два мотоциклиста столкнулись в Кировском районе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Вечером в четверг, 10 июня, в Кировском районе Петербурга два человека пострадали в дорожной аварии с мотоциклами.

Очевидцы рассказали об этом в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Серьезная авария произошла на перекрестке улиц Краснопутиловская и Зайцева.

Там столкнулись два мотоцикла — Honda CBR и Honda Steed. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на данный момент не известны.

Водителя первого мотоцикла увезли в больницу с переломом руки. Второй мотоциклист пострадал сильнее — его госпитализировали в тяжелом состоянии. На месте происшествия работало несколько бригад скорой помощи.

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