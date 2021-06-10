Обстоятельства возгорания автобуса у «Беговой» выяснит прокуратура

Обстоятельства возгорания автобуса у &#171;Беговой&#187; выяснит прокуратура
В Петербурге загорелся автобус на "Беговой". Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На улице Савушкина в Петербурге началась проверка по факту возгорания автобуса с пассажирами у станции метро «Беговая».

Инцидент случился в четверг, 10 июня, рядом со станцией метро «Беговая». Причины возгорания предстоит выяснить.

Как рассказали в пресс-службе городской прокуратуры, ведомство проведет проверку и даст оценку работе ответственных за обеспечение технической исправности транспортного средства, а также соблюдению требований безопасности при перевозке граждан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в загоревшемся на улице Савушкина автобусе №101 находилось 20 человек. Пассажиров вывели сотрудники правоохранительных органов еще до прибытия работников пожарной охраны.

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