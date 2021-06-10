Обстоятельства возгорания автобуса у «Беговой» выяснит прокуратура

На улице Савушкина в Петербурге началась проверка по факту возгорания автобуса с пассажирами у станции метро «Беговая».
Инцидент случился в четверг, 10 июня, рядом со станцией метро «Беговая». Причины возгорания предстоит выяснить.
Как рассказали в пресс-службе городской прокуратуры, ведомство проведет проверку и даст оценку работе ответственных за обеспечение технической исправности транспортного средства, а также соблюдению требований безопасности при перевозке граждан.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в загоревшемся на улице Савушкина автобусе №101 находилось 20 человек. Пассажиров вывели сотрудники правоохранительных органов еще до прибытия работников пожарной охраны.