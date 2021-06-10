У «Беговой» полностью сгорел автобус: полиция вывела пассажиров еще до приезда пожарных

В Петербурге загорелся автобус на "Беговой". Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге загорелся автобус на "Беговой". Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге рядом со станцией метро «Беговая» 10 июня потушили пожар в рейсовом автобусе. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

В Приморском районе города в загоревшемся автобусе №101 находилось 20 человек. Об этом сообщает «78.ru».

Пассажиров вывели сотрудники правоохранительных органов еще до прибытия работников пожарной охраны.

Сообщается, что данное происшествие перекрыло для автомобильного движения все три полосы от метро вдоль улицы Савушкина.

По информации МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре поступил в 12:08. Так, рейсовый автобус полностью выгорел.

Уже через 15 минут пожар был ликвидирован. При этом, сведения о пострадавших не поступали.

Отмечается, что для тушения возгорания пришлось привлечь от МЧС две единицы техники и десять человек личного состава.