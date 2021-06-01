Человеческий фактор: комиссия озвучила причину ДТП с автобусом, влетевшим в столб на Ленинском проспекте

Утром 27 мая на Ленинском проспекте произошло серьезное ДТП: водитель пассажирского автобуса №2 потерял управление и влетел в столб. Транспорт буквально «встал на дыбы», оказавшись на высоте около трех метров над землей. Разбираться в случившемся обязали спецкомиссию Комитета по транспорту.

В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе водитель, оказавшийся зажатым в кабине, кондуктор, и пешеход. Автобус, уже неконтролируемо мчащийся в сторону опоры, на полном ходу сбил мужчину, стоявшего неподалеку на тротуаре. Также травмы получили две женщины и мужчина, находившиеся в салоне: у них диагностировали переломы, ушибы и сотрясения.

К счастью, здоровье пострадавших под контролем врачей: двое находившихся в реанимации пассажиров переведены в обычные палаты, двое уже покинули больницу, а состояние остальных оценивается как удовлетворительное.

Сегодня, 1 июня, стали известны результаты проверки обстоятельств ДТП, проведенной специально комиссией Комитета по транспорту. Чиновники отмечают, что перед выходом на линию водитель два дня отдыхал, а на медосмотре у него не выявили отклонений. Автобус Volgabus 2017 года, на котором совершался рейс, также находился в исправном состоянии.

Таким образом, комиссия вынесла вердикт, что причиной происшествия стал человеческий фактор. Все пострадавшие в аварии получат положенные страховые выплаты. Кроме того, «Пассажиравтотранс» планирует оборудовать новые автобусы дополнительными системами безопасности, которые позволят свести к минимуму риски повторения подобных ДТП. Также на предприятии организуют дополнительное тестирования для водителей на усталость и определение уровня стресса.