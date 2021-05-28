Двоих пострадавших в ДТП с автобусом на Ленинском переводят из реанимации

Автобус заехал на столб на Ленинском проспекте. Фото: скриншот: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Автобус заехал на столб на Ленинском проспекте. Фото: скриншот: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Стало известно состояние пострадавших в результате аварии с автобусом 27 мая на на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина.

Об этом стало известно в пятниц, 28 мая. Всего в ДТП травмы получили шесть человек, в том числе водитель и кондуктор. В настоящее время состояние у всех стабильное.

Как сообщили в Комитете по здравоохранению, два человека находятся в удовлетворительном состоянии. Двое, которые были в реанимации, сегодня переводятся в отделения. В НИИ скорой помощи один пациент в удовлетворительном состоянии.

Напомним, что утром 27 мая на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина автобус №2 на полной скорости въехал в столб, забравшись на опору на высоту около трех метров. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются специальной комиссией Комитета по транспорту, а также правоохранительными органами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 55-летний водитель, оказавшийся заблокированным в кабине автобуса на Ленинском проспекте, получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и открытый перелом левой голени.