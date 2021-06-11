Утром пятницы в Петербурге собрались 4-балльные пробки

Утром пятницы в Петербурге собрались 4-балльные пробки
Дорожная ситуация утром 11 июня. Фото: скриншот Яндекс.Пробки

Жители Петербурга проводят пятничное утро в пробках. Загруженность на городских трассах выросла до четырех баллов.

Об этом стало известно сегодня, 30 апреля . Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 8:40 утра заторы на дорогах достигли 4 баллов. До двух часов дня ситуация не изменится.

Так, красным отмечены участки в Центральном районе, Адмиралтейском районе, на Большом проспекте П.С. и Троицком мосту.

Проезд также ограничил дорожный ремонт. Так, работы проводятся на проспекте Обуховской обороны, Суворовском, Энгельса и Загородном, на улице 2-й Луч и в других точках города.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ожидается до 27 градусов тепла. Ветер юго-восточного направления подует со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 761 мм рт. ст.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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